Уйдут лишние эмоции, появится уверенность и красноречие: Василиса Володина указала на тех, кого ждет успех с 11 июля

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале делает прогноз на каждую приближающуюся неделю. В это воскресенье, 9 июля, она рассказала, какой будет следующая семидневка - с 10 по 16 июля.

Особенно важным, судя по расположению планет, и даже переломным, будет ближайший вторник, 11 июля.

Василиса Володина назвала категории людей, которых с этого дня ждет успех.

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