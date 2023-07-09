Уйдут лишние эмоции, появится уверенность и красноречие: Василиса Володина указала на тех, кого ждет успех с 11 июля

Счастливая молодая женщина. Фото: Global Look Press

Известный астролог Василиса Володина рассказала, как сложится наступающая неделя.

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале делает прогноз на каждую приближающуюся неделю. В это воскресенье, 9 июля, она рассказала, какой будет следующая семидневка - с 10 по 16 июля.

Особенно важным, судя по расположению планет, и даже переломным, будет ближайший вторник, 11 июля.

Василиса Володина назвала категории людей, которых с этого дня ждет успех.

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«Во вторник сразу две планеты меняют знак: Марс переходит в Деву, Меркурий — в Лев. Деловой фон становится земным, практичным. Уходят лишние эмоции, отвлекающие от дела. Люди физического труда становятся более внимательны, въедливы. Те, кто занят бумажно-разговорной деятельностью — уверены в себе и красноречивы», - сделала прогноз Василиса Володина в своем телеграм-канале.

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