Уйдут лишние эмоции, появится уверенность и красноречие: Василиса Володина указала на тех, кого ждет успех с 11 июля

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале делает прогноз на каждую приближающуюся неделю. В это воскресенье, 9 июля, она рассказала, какой будет следующая семидневка - с 10 по 16 июля.
Особенно важным, судя по расположению планет, и даже переломным, будет ближайший вторник, 11 июля.
Василиса Володина назвала категории людей, которых с этого дня ждет успех.
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«Во вторник сразу две планеты меняют знак: Марс переходит в Деву, Меркурий — в Лев. Деловой фон становится земным, практичным. Уходят лишние эмоции, отвлекающие от дела. Люди физического труда становятся более внимательны, въедливы. Те, кто занят бумажно-разговорной деятельностью — уверены в себе и красноречивы», - сделала прогноз Василиса Володина в своем телеграм-канале.