«Будьте внимательны к порывам срочно рвануть за границу»: астролог Василиса Володина сделала предупреждение

«В выходные Меркурий в оппозиции с Юпитером мучает наши головушки смыслами. Прислушиваются ли ко мне? Уважают ли мое мнение? Как сделать так, чтобы мне не только внимали, но и поощряли, желательно старыми добрыми дензнаками. Кто-то ощутит себя Незнайкой на Луне и поймет, что пора расширять кругозор. Будьте внимательны к порывам срочно рвануть за границу или купить дорогое обучение. Действительно ли оно вам нужно или это способ заглушить неуверенность в себе?» - написала Василиса Володина в телеграм-канале.