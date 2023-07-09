«Будьте внимательны к порывам срочно рвануть за границу»: астролог Василиса Володина сделала предупреждение

Известный астролог Василиса Володина каждое воскресенье в телеграм-канале публикует прогноз на будущую неделю.
Астролог предупредила, что предстоящие семь дней будут неровными и многим напомнят контрастный душ.
В выходные дни некоторых людей будут обуревать настоящие страсти. Василиса Володина рекомендует не рубить с плеча, а сначала проанализировать свои чувства.
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«В выходные Меркурий в оппозиции с Юпитером мучает наши головушки смыслами. Прислушиваются ли ко мне? Уважают ли мое мнение? Как сделать так, чтобы мне не только внимали, но и поощряли, желательно старыми добрыми дензнаками. Кто-то ощутит себя Незнайкой на Луне и поймет, что пора расширять кругозор. Будьте внимательны к порывам срочно рвануть за границу или купить дорогое обучение. Действительно ли оно вам нужно или это способ заглушить неуверенность в себе?» - написала Василиса Володина в телеграм-канале.