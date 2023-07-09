«Острые языки»: Володина предостерегла россиян прогнозом на новую неделю

Астролог Василиса Володина заявила, что на новой неделе, с 10 июля, лучше не станет. Обстановка, по ее словам, снова будет напряженной, не расслабляемся.

«В начале недели острые языки попытаются поддеть исподтишка, а в конце – выступят, как острые агрессоры и срубят головы с плеч», - заявила она.

Поэтому в общении с людьми, по словам Володиной, нужно быть осторожными. Сейчас все нервные. Можно нарваться на неприятности на ровном месте.

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