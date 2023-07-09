Двуличные, не верьте им: женщины с какими именами - главные лицемерки

Астрологи уверены, что имена напрямую влияют на характер и судьбу. Например, по их мнению, есть женщины, которые чаще всего бывают лицемерными и двуличными.

В первую очередь, это Валентины. Обладательницы этого имени часто распускают сплетни, пытаясь отбелить свою репутацию.

Не стоит верить также Светланам и Надеждам. Они обожают вводить людей в заблуждение, пытаясь запутать и обмануть, получив собственную выгоду.

Конечно, не все подряд женщины с вышеназванными именами обладают таким характером. Есть и исключения.

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