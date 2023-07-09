Вокруг какого знака соберутся толпами враги: Володина — не насолите сами себе

Вокруг Львов враги будут ходить толпами, смыкая вокруг них плотный круг. Эти люди будут уже близки к потере самообладания, сказала астролог Василиса Володина.

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Однако поддаваться негативным эмоциям Львы не должны ни в коем случае. Лучше сделать паузу, привести свои мысли в порядок и четко понять, насколько они трезво оценивают ситуацию.

