Володина назвала знак, который должен бояться своего начальника: скандал вспыхнет моментально

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Эти люди сейчас ходят по краю пропасти.

Тельцы должны всеми силами обходить общение со своим начальством, посоветовала астролог Василиса Володина.

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Если Тельцы хотя бы немного выйдут из себя и чуть вспылят, разгорится грандиозный скандал.

Его последствия могут быть самым плачевными и трагическими. Не стоит испытывать свою судьбу на прочность и лучше уйти в сторону.

И уж тем более нужно притуплять в себе желание выяснять отношения и что-то требовать от  руководящего звена на рабочем месте.

Источник: rsute.ru.

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