Володина назвала знак, который должен бояться своего начальника: скандал вспыхнет моментально

Тельцы должны всеми силами обходить общение со своим начальством, посоветовала астролог Василиса Володина.

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Если Тельцы хотя бы немного выйдут из себя и чуть вспылят, разгорится грандиозный скандал.

Его последствия могут быть самым плачевными и трагическими. Не стоит испытывать свою судьбу на прочность и лучше уйти в сторону.