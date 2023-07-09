Володина назвала знак, который должен бояться своего начальника: скандал вспыхнет моментально

Тельцы должны всеми силами обходить общение со своим начальством, посоветовала астролог Василиса Володина.
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Если Тельцы хотя бы немного выйдут из себя и чуть вспылят, разгорится грандиозный скандал.
Его последствия могут быть самым плачевными и трагическими. Не стоит испытывать свою судьбу на прочность и лучше уйти в сторону.
И уж тем более нужно притуплять в себе желание выяснять отношения и что-то требовать от руководящего звена на рабочем месте.
Источник: rsute.ru.