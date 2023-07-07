Высокие прибыли, денежные поступления: Тамара Глоба назвала счастливчиков июля, на которых прольется «золотой дождь»

Счастливая молодая женщина. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала предзнаменование.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, чего ждать от наступившего периода представителям разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, в эти дни июля особенно повезет в материальном плане тем, кто родился под созвездиями Овна и Скорпиона. Иными словами, на них может запросто пролиться «золотой дождь».

Овны получат прибыль уже, вероятно, в эту пятницу, 7 июля. Важно правильно распорядиться деньгами, сделать важные покупки.

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Денежные поступления могут случиться и у Скорпионов. Удача им обещана и в дороге. Позитивные перемены ждут и в семейных делах.

По материалам vnimanie.pro

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