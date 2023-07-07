Каждый мечтает стать таким: Глоба назвала главного счастливца конца 2023 года

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Весов во второй половине 2023 года дела пойдут в гору. В личной жизни наладятся отношения, пойдут и деньги.

«С осени Весы окрепнут духом и станут настойчивыми, поэтому могут добиться успеха в карьере и материального благополучия», — заявила она.

При этом негатив нужно отводить от себя. Не принимать ничего близко к сердцу. Наверняка найдутся завистники, которые попытаются сбить с пути. Не идите у них на поводу. Они мечтают стать такими, как вы.

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