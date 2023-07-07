Осень-2023! Астролог привела список людей по дате рождения, на которых обрушатся деньги и счастье

Астролог Елена Мун назвала три знака зодиака, которых ждет счастье осенью 2023 года везде и во всем. Этим людям, по ее словам, удастся заработать много денег и вывести свою жизнь на новый уровень.

Речь идет о Тельцах (с 20 апреля по 20 мая), Овнах (с 21 марта по 20 апреля) и Козерогах (с 22 декабря по 19 января).

«Эти знаки зодиака будут на редкость удачливы. Они вырастут в своем благосостоянии и в своей карьере. Только диву можно даваться», — заявила она.

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