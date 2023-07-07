Временно спрячьтесь — тогда будет счастье: Володина дала важный совет двум знакам зодиака

Астролог Василиса Володина заявила, что Близнецам и Ракам надо срочно уйти в тень и затаиться. По ее словам, сейчас не время для подвигов, выждите момент.
«Эти люди не должны брать на себя решение сложных и ответственных вопросов. Также не совершайте пока судьбоносные действия, которые развернут судьбу», — заявила она.
Астролог подчеркнула, что ожидание будет трудным, но оно того стоит. Уже осенью на эти два знака зодиака обрушится счастье.
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