Открылись денежные врата! Глоба назвала знак зодиака, который озолотится осенью

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Важно — не упустить шанс.

Астролог Тамара Глоба заявила, что людям, рожденным под знаком Стрельца, осенью очень повезет. Представителям данного созвездия, по ее словам, стоит воспользоваться удачей, пока Вселенная благоволит.

«Стрельцы получат интересное предложение о работе или заменят любопытную вакансию. Это ваш шанс!» — заявила она.

Глоба также подчеркнула, что если сделать смелый шаг навстречу мечте, то пойдут и деньги, да немаленькие. Можно сказать, что откроются денежные врата.

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