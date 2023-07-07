Водный трин! Володина сделала пророчество на 7 июля — держимся

Астролог Василиса Володина заявила, что в пятницу, 7 июля, нам нужно попытаться расслабиться. Особенно это касается людей, которые на данный момент времени находятся в конфликте.

«Водный трин светил создает атмосферу необычайной чуткости. Мы способны уловить переживание не только близких, но и далеких. Ощущение, будто весь мир — моя семья, о каждом хочется заботиться, обнять, согреть», — заявила она.

Володина посоветовала отпустить переживания и заняться своим моральным состоянием.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».