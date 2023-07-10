Марс заходит в угол с Нептуном: что нас ждет 10 июля - пророчество

Овны

Марс, ваша планета-поводырь, сегодня образует неловкий угол с Нептуном, поэтому наблюдайте за тем, что происходит и что вы чувствуете. Вы можете занять нехарактерно пассивную позицию, но если вы ничего не предпримете сейчас, то в итоге вам придется действовать, когда ситуация ухудшится. Это может быть лишь небольшая проблема, но она может разрастись снежным комом и выйти из-под контроля. Если вы сомневаетесь, действовать или нет, выбирайте действие!

Львы

Нервничаете, обсуждая что-то? Возможно, будет лучше, если вы открыто поделитесь своими мыслями. Ваша готовность быть честными может проложить путь к тому, чтобы другой человек также открыто рассказал о том, что у него на уме. Это прояснит многие недоразумения, которые в противном случае могут создать атмосферу недоверия в отношениях с близкими людьми.

Козероги

В вашей голове будут роиться идеи. Но сейчас у вас может не хватать энергии, чтобы начать действовать. Вместо этого вы можете предпочесть расслабиться и понаблюдать. Возможно, сейчас лучше баловать себя и заботиться о себе. Если сомнения в себе заставляют вас отступать, не поддавайтесь им. Продолжайте делать маленькие шаги вперед и знайте, что то, что вы делаете - действительно важно.

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