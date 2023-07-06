Осенью все обнулится! Глоба больше не скрывает будущее этого знака зодиака

Астролог Тамара Глоба дала прогноз для Весов на осень 2023 года. По ее словам, представителей этого созвездия ждет так называемое перерождение — когда захочется посмотреть на свою жизнь другими глазами.

«Многое придется переосмыслить, обнулиться даже. Но все пойдет только на пользу», — заявила она.

Возможно, Весы осенью поменяют работу. Эти люди, по мнению Глобы, гордо поднимут голову и пойдут вперед навстречу новым приключениям.

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