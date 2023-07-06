Глоба назвала фаворита судьбы августа и осени — Вселенная щедро наградит

Астролог Тамара Глоба заявила, что Тельцам, наконец, можно расслабиться и передохнуть. Удача будет на их стороне, все будет получаться и во всем везти.

«Эти людям в августе и осенью не надо гнаться за деньгами, они сами придут в их дом. Тельцы так много для этого сделали, что пришло время награды», — заявила она.

Глоба подчеркнула, что представители этого созвездия смогут решить квартирный вопрос — купить квартиру или построить дом. Вселенная щедро наградит их за труд.

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