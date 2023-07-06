Володина назвала главных бедолаг осени — денежные встряски

Астролог Василиса Володина заявила, что у людей, родившихся в определенные годы, осень 2023 года выдастся сложной. Могут быть проблемы с деньгами и беды в личной жизни.

Речь идет о таких годах рождения, как 1950, 1955-56, 1958-59, 1962, 1970, 1974, 1979, 1982, 1985-86, 1991, 1994, 1997-98, 2003.

«У них возможны внезапные финансовые траты, встряски, отказы в тех деньгах, на которые они очень рассчитывали. Они склонны спускать деньги на ветер», — заявила она.

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