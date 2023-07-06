«Ситуация качается»: Глоба честно высказалась про ядерные провокации в 2023 году

Астролог Тамара Глоба честно прокомментировала ситуацию вокруг возможных ядерных провокаций в мире. По ее словам, ситуация действительно непростая, но вряд ли случится катастрофа, которую все так боятся.
«Ситуация качается на весах. Я бы сказала, что возможны какие-то утечки, какие-то проблемы, которые касаются плохого контроля. Но это локальные вещи, которые не дают глобального эффекта», - заявила она.
Глоба также подчеркнула, что странам лучше бы вообще отказаться от ядерного оружия, так как рано или поздно ни к чему хорошему это не приведет.
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