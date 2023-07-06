Эти люди начнут жизнь с чистого листа и увидят роскошь: Володина назвала счастливчиков по датам рождения

Поворотный момент начнется тогда, когда представители зодиакальной системы что-то изменят в своей внешности.

Для кого-то это будет новая прическа, новый цвет волос, кто-то сильно похудеет, наберет мышечную массу или избавится от надоевшего живота, кто-то поработает над имиджем и приобретет новый гардероб. В любом случае, преображение пойдет на пользу, вселит уверенность в себе.

Новая внешность привлечет тех, кого пошлет судьба. В конце пути Раков ждет благосостояние и счастье.

Источник: rsute.ru