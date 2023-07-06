Эти люди начнут жизнь с чистого листа и увидят роскошь: Володина назвала счастливчиков по датам рождения

Раки, рожденные с 22 июня по 22 июля, получили шанс построить свою жизнь с нуля. Об этом поведала астролог Василиса Володина.
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Поворотный момент начнется тогда, когда представители зодиакальной системы что-то изменят в своей внешности.
Для кого-то это будет новая прическа, новый цвет волос, кто-то сильно похудеет, наберет мышечную массу или избавится от надоевшего живота, кто-то поработает над имиджем и приобретет новый гардероб. В любом случае, преображение пойдет на пользу, вселит уверенность в себе.
Новая внешность привлечет тех, кого пошлет судьба. В конце пути Раков ждет благосостояние и счастье.
Источник: rsute.ru