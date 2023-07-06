Глоба назвала страну, где будет безопасно осенью 2023 года

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Это государство находится от нас далеко.

Астролог Тамара Глоба заявила, что осенью 2023 года будет мало мест, где будет спокойно. Но такая страна все же есть, однако она находится от нас очень далеко.

«Летом Юпитер войдет в Тельца, ситуация немного стихнет. Но борьба за лидерство все равно возможна осенью. Но совсем ничего не будет происходить на Мадагаскаре, например», — заявила она.

Глоба также подчеркнула, что в России миграция продолжится, но все равно будет идти на спад.

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