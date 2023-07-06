Володина предрекла одному знаку феноменальный взлет в карьере: обойдут всех конкурентов

Астролог Василиса Володина предрекла Овнам взлет в карьере. Они будут настолько активны и старательны, что смогут решить любые проблемы, которые возникнут на их пути к успеху.
Овны смогут обойти всех конкурентов и прийти к финишу первыми, познав сладкий вкус победы, успеха и благосостояния.
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Не удивительно, что после карьерного взлета они будут чувствовать, как их карманы лопаются от денег. Однако астролог не советовала сорить финансами. Они вам скоро понадобятся для важных дел.
Источник: rsute.ru