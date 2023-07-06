Какой знак удивит всех на работе: Глоба — никто не смотрел на них серьезно, все изменится

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди смогут сделать прыжок вперед.

Некоторые Овны сильно удивят своих коллег, сказала астролог Тамара Глоба.

Эти люди строили планы на карьеру и долго старались, однако на работе их никак не хотели воспринимать серьезно. В их проекты мало кто верит.

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И вот настал час Овнов, которые выполнят сложную задачу, благодаря чему завоюют авторитет на службе.

В профессиональной сфере напряжение станет значительно слабее, а позиции представителей знака – гораздо крепче.

Источник: rsute.ru.

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