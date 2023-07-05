Прольется золотой дождь, подставляйте руки: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, любимчиков фортуны — сплошное везение

Астролог Тамара Глоба, к чьим прогнозам стоит прислушаться, поскольку они в девяноста процентах случаев оправдываются, рассказала, каким будет наступивший период для представителей разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, повезет по-крупному тем, кто рожден под созвездием Овна, Близнецов и Весов. Говоря иносказательно, на них прольется золотой дождь, нужно только не растеряться и вовремя подставить руки.
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У Овнов дела пойдут отлично. Но не стоит бросать все силы на заработки, соблюдайте баланс.
Близнецам обещана удача в дороге, пользуйтесь силой коллективных связей, для этого сейчас хороший период.
Весам тоже принесут удачу дороги, но избегайте сомнительных увлечений.
По материалам телеграм-канала «Русского радио».