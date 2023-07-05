Глоба назвала главного богача сентября - просто звездный час

Астролог Тамара Глоба заявила, что в сентябре 2023 года у Тельцов снова будет звездный час. Эти люди, по ее словам, продолжат свои победы, и все у них будет получаться.

«Тельцам поступят интересные предложения, которые им принесут деньги. Удастся заработать еще больше финансов, которые можно будет потом вложить в недвижимость», - заявила она.

Тельцам, по мнению Глобы, в принципе будет вести в ближайшие 20 лет. Они так много работали, что теперь пришло время пожинать плоды.

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