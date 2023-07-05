Глоба назвала, какой знак получит максимальную прибыль: указано точное время

Июль для Рыб будет полон событий, поведала астролог Тамара Глоба. Особенно повезет им в финансовой сфере.

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Уже во второй половине месяца Рыбы вдруг осознают, куда они могут вложить деньги, чтобы получить максимальную прибыль. Очень важно не упустить этот момент и воспользоваться ситуацией в свою пользу. В этом случае Рыб ждет безбедное будущее.

Рыбам также светит обучение, дальние поездки, где могут возникнуть определенные трудности. Не стоит игнорировать звоночки со стороны организма — здоровье может пошатнуться.

Источник: rsute.ru