Какой знак скоро сменит место жительства: Глоба — новый дом сделает вас счастливыми

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Козероги в июле будут сильно озабочены семейными вопросами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Эти люди посвятят много времени вопросам недвижимости и строительства. Во второй половине июля Козерогов займут вопросы, связанные с расширением жилплощади, приобретения земли или ремонта.
Также возможны дальние поездки, в которых Глоба советовала вести себя осторожно. Если сели за руль — внимательно следите за дорожной ситуацией.
Источник: rsute.ru