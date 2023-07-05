Какой знак скоро сменит место жительства: Глоба — новый дом сделает вас счастливыми

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Вероятна покупка недвижимости.

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Козероги в июле будут сильно озабочены семейными вопросами.

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Эти люди посвятят много времени вопросам недвижимости и строительства. Во второй половине июля Козерогов займут вопросы, связанные с расширением жилплощади, приобретения земли или ремонта.

Также возможны дальние поездки, в которых Глоба советовала вести себя осторожно. Если сели за руль — внимательно следите за дорожной ситуацией.

Источник: rsute.ru

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