Какой знак скоро сменит место жительства: Глоба — новый дом сделает вас счастливыми

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Козероги в июле будут сильно озабочены семейными вопросами.

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Эти люди посвятят много времени вопросам недвижимости и строительства. Во второй половине июля Козерогов займут вопросы, связанные с расширением жилплощади, приобретения земли или ремонта.