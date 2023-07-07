Сплетничают, манипулируют и предают: пять имен женщин - плохих подруг

Кажетта Ахметжанова - шаманка, ясновидящая и астролог – перечислила нам имена, указывающие на неважных подруг: не связывайтесь с ними!

Яна – легко предают и часто манипулируют

Эти девушки очень самовлюбленные. Им нравится атмосфера сплетен и скандалов. Причем Яны ищут острых ощущений не только в кино и книгах, но и реальной жизни. Они бывают достаточно вспыльчивыми даже с близкими людьми. Дружить с Яной опасно. Никогда не знаешь, в какой момент ее настроение поменяется, и все обвинения полетят в твою сторону.

Заводят дружбу девушки в основном из-за возможности хотя бы слегка манипулировать подругами. Где-то подколоть, где-то посмеяться над ними. Не редко Яны становятся предательницами из-за своего эгоизма и завышенной самооценки.

Анастасия – любит распускать сплетни

С виду добрая и открытая, Настя в душе может быть еще той штучкой. Они знают себе цену, достаточно уверенно держатся в любой компании и обстановке. Завязать с ними дружбу легко, человек как-то сразу располагает к сближению. Но со временем Настя начнет показывать коготки.

Они демонстративно подчеркивают, что ваша жизнь не такая уж и интересная. Да и другие подруги у нее тоже имеются. Анастасия скрывает, что любит перемывать подругам косточки. Особенно она любит сплетничать в избранных, узких кругах.

Кристина – подставит в трудный момент

Душа компании и магнит всех восхищенных взглядов. Кристина излучает особый свет одним только присутствием. В характере девушки сочетаются капризность, высокомерие, даже стервозность. Ее рассуждения порой бывают несколько инфантильны, из-за чего Кристина может быстро поссориться с более «взрослой» подругой.

Есть в поведении Кристины манера молча уходить. Если она больше не хочет общаться с какой-то девушкой, то просто начнет игнорировать ее везде, не объясняя, что случилось. Кристина может подставить в сложный момент.

Алена – вторгается в личное пространство подруг

Тихий омут — это история про Алену. Первое впечатление от знакомства с ней — красивая, уверенная и образованная девушка. С ней хочется дружить, но какое-то опасение и напряжение чувствуется. Ее шутки и некоторые высказывания могут быть достаточно обидными. Алена не обращает на это внимание.

В общении с подругами часто переходит личные границы. Ей нужны интимные подробности. Если кто-то из девушек скажет, что это лишнее, Алена сразу вычеркнет ее из своего списка друзей.

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Светлана – злопамятна и легко предает

Девушки со светлым именем и добрыми глазами очень злопамятны. Светлане непросто забыть неприятное для нее событие — как недавнее, так и сделанное лет 10 назад. Они напомнят о «грешках» в момент ссоры, чтобы подлить масла в огонь. Им нужна постоянная драма в дружбе, иначе просто скучно.

Светлана не особо дорожит подругами, так как считает их не такими идеальными как она сама. Достаточно легко предаст, чтобы «проучить» человека.

