Прольется золотой дождь: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которые получат прибыль в ближайшие дни

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, дала расклад по поводу того, каких событий стоит ожидать после четвертого июля некоторым знакам зодиака.
Самым позитивным временем этот период является для рожденных под созвездием Рака, Скорпиона и Стрельца.
Им обещаны удача и получение прибыли.
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Раков ждут семейные хлопоты и возможное получение прибыли. Но тратить деньги не спешите, покупки пока отложите.
Мечты Скорпионов о путешествии помогут воплотить в жизнь друзья. Дорога принесет удачу.
Стрельцам обещана прибыль и расходы. Отношения с близкими наладятся, будет удачной дорога.
По материалам телеграм-канала «Русского радио».