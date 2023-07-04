Прольется золотой дождь: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которые получат прибыль в ближайшие дни

Раков ждут семейные хлопоты и возможное получение прибыли. Но тратить деньги не спешите, покупки пока отложите.

Мечты Скорпионов о путешествии помогут воплотить в жизнь друзья. Дорога принесет удачу.

Стрельцам обещана прибыль и расходы. Отношения с близкими наладятся, будет удачной дорога.

По материалам телеграм-канала «Русского радио».