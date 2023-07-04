Повышение зарплаты! Володина назвала главных счастливцев осени и зимы — по годам рождения

Астролог Василиса Володина заявила, что осенью и зимой 2023 года у людей, рожденных в 70-х годах, будет важный период касательно карьеры.

«Кого-то ждет карьерное повышение, кого-то — новые интересные проекты, повышаются шансы найти новую работу, особенно у тех, кто родился в 1970–71 годах», — заявила она.

Володина подчеркнула, что заработанные финансы не стоит тратить направо и налево. Строгий подсчет поможет скопить круглую сумму на важные дела.

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