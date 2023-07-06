«Совы» среди знаков зодиака - не спят до утра

Как часто мы долго не ложимся спать, когда хотим посмотреть еще одну серию любимого сериала. Либо бодрствуем до двух часов ночи, потому что общаемся в соцсетях или же читаем новости в Телеграм-каналах. А может, просто работы навалилось настолько много, что за день не успеешь все сделать.

Кто из знаков зодиака относится к типичным «совам» и может не спать до самого утра? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Телец

Тельцам нравится общаться и обмениваться информацией. Новое дело способно затянуть Тельцов в омут с головой!

Они просто забывают про бытовую рутину: поесть, попить, поспать и т.д. Тельцы достаточно долго способны оставаться активными по ночам, если потом будут отсыпаться до обеда.

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Весы

Весам нравится проводить время с друзьями, участвовать в различных мероприятиях и вечеринках.

Они могут забывать о времени, когда веселятся и наслаждаются обществом интересных людей. Поэтому больше всего им подходит ночной образ жизни.