«Совы» среди знаков зодиака - не спят до утра

Как часто мы долго не ложимся спать, когда хотим посмотреть еще одну серию любимого сериала. Либо бодрствуем до двух часов ночи, потому что общаемся в соцсетях или же читаем новости в Телеграм-каналах. А может, просто работы навалилось настолько много, что за день не успеешь все сделать.
Кто из знаков зодиака относится к типичным «совам» и может не спать до самого утра? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Телец
Тельцам нравится общаться и обмениваться информацией. Новое дело способно затянуть Тельцов в омут с головой!
Они просто забывают про бытовую рутину: поесть, попить, поспать и т.д. Тельцы достаточно долго способны оставаться активными по ночам, если потом будут отсыпаться до обеда.
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Весы
Весам нравится проводить время с друзьями, участвовать в различных мероприятиях и вечеринках.
Они могут забывать о времени, когда веселятся и наслаждаются обществом интересных людей. Поэтому больше всего им подходит ночной образ жизни.
Водолей
Они независимые и свободолюбивые люди. Водолеи обладают ярким умом и креативностью, поэтому им нравится тратить время на изучение новых идей и хобби.
Водолеи могут увлечься работой или проектом и корпеть над ним ночи напролет. Но они не забывают и про отдых: после трудной ночи проспят до позднего утра.
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно узнать на ее странице во ВКонтакте.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив