Марс перейдет в Деву: Володина назвала знак зодиака, который выдохнется — все, устали

Астролог Василиса Володина заявила, что у Овнов во второй половине июля закончатся силы. Весну и июнь эти люди активно работали, пришло время отдохнуть.

«10 июля Марс перейдет в Деву, там сил станет поменьше, и направить их стоит на решение практических бытовых вопросов», — заявила она.

Володина также посоветовала Овнам заняться своим здоровьем и не растрачиваться на людей. Астролог заявила, что окружение лучше сузить, чтобы лишний раз не попадать в интриги.

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