Самые активные знаки зодиака – не могут сидеть без дела

Кадр из фильма «Служебный роман»   

Таролог Галина Янко в разговоре с Teleprogramma.pro огласила список представителей зодиакальных созвездий, которые отличаются большой энергией.

Помните Шуру из комедии «Служебный роман»? Эта колоритная женщина отличалась чрезмерной активностью и знала обо всем, что происходит в коллективе. Хотя подобная активность не очень нравилась Новосельцеву, который говорил, что когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.

Кем активная Шура могла быть по гороскопу? Об этом мы порассуждали вместе с тарологом Галиной Янко. 

Овен

Овен - один из самых активных знаков зодиака. Овны обладают огромной энергией и страстью к жизни. Представители этого знака зодиака всегда готовы взять на себя руководство и принять инициативу в любой ситуации.

Овны не могут сидеть без дела и всегда стремятся к достижению новых целей и успехов. Их активность может быть заразительной и вдохновляющей для окружающих.

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Лев 

Лев - еще один знак зодиака, который излучает активность и энергию. Львы любят выделяться в толпе и быть в центре внимания.

Они стремятся к лидерству и всегда готовы поднять голову и защитить своих близких. Представители этого зодиакального круга обладают сильной волей и страстью к достижению своих целей, что делает их очень активными и настойчивыми.

Стрелец

Стрельцы - еще одни очень активные знаки зодиака. Они являются искателями приключений и всегда готовы идти за новыми возможностями и опытом.

Стрельцам нравится быть в движении и путешествовать, они любят исследовать мир вокруг себя. Они энергичны и оптимистичны, всегда идут вперед и стремятся к большему в жизни.

Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во ВКонтакте. 

Галина Янко. Фото: личный архив  

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