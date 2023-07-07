Самые активные знаки зодиака – не могут сидеть без дела

Помните Шуру из комедии «Служебный роман»? Эта колоритная женщина отличалась чрезмерной активностью и знала обо всем, что происходит в коллективе. Хотя подобная активность не очень нравилась Новосельцеву, который говорил, что когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.

Кем активная Шура могла быть по гороскопу? Об этом мы порассуждали вместе с тарологом Галиной Янко.

Овен

Овен - один из самых активных знаков зодиака. Овны обладают огромной энергией и страстью к жизни. Представители этого знака зодиака всегда готовы взять на себя руководство и принять инициативу в любой ситуации.

Овны не могут сидеть без дела и всегда стремятся к достижению новых целей и успехов. Их активность может быть заразительной и вдохновляющей для окружающих.

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Лев

Лев - еще один знак зодиака, который излучает активность и энергию. Львы любят выделяться в толпе и быть в центре внимания.

Они стремятся к лидерству и всегда готовы поднять голову и защитить своих близких. Представители этого зодиакального круга обладают сильной волей и страстью к достижению своих целей, что делает их очень активными и настойчивыми.