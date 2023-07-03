Море денег в июле! Глоба предрекла двум знакам зодиака повышение зарплаты

Астролог Тамара Глоба заявила, что в июле 2023 года сразу у двух знаков зодиака будет удачный период в плане денег. По ее словам, начальство посмотрит на этих людей другими глазами.

«У Львов сейчас как никогда есть шанс повысить себе зарплату. Вас ждут крупные покупки, путешествия и важные встречи», — заявила она.

Повезет с финансами и Тельцам. Они буквально утонут в море денег, поэтому сейчас как никогда есть шанс заработать капитал, которого хватит потом на долго. Это станет подушкой безопасности.

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