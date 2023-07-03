Перерождение весной 2024 года: Глоба назвала везунчика, который развернется на 180 градусов

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Весов через полгода произойдут грандиозные события, которые в корне изменят их жизнь. Поэтому надо быть готовыми. По ее словам, вести начнет уже с весны 2024 года.

«Весы будут уделять внимание службе — коллектив окажет ему поддержку. Особое внимание уделить деньгам, они не заставят себя долго ждать», — заявила она.

Весов, по мнению Глобы, ждет перерождение. Им удастся выйти на новый уровень жизни и стать счастливыми.

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