Какому знаку не нужно менять работу: Глоба — на этом месте вас скоро заметит начальник, оценит и продвинет

Доходы Дев могут увеличиться на текущем месте работы в несколько раз, сказала астролог Тамара Глоба.
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Поэтому Девам, которые подумывают об уходе, стоит придержать коней. Сейчас не время, развитие вас ждет в знакомом коллективе, не спешите.
Ваше начальство совсем скоро оценит ваши умения и преданность, вас продвинут и помогут.
Вместе с тем будьте осторожны в личной жизни в июле. Вас будет манить нарушение правил и разрушение привычных отношений.
Источник: rsute.ru.