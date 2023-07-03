Какому знаку не нужно менять работу: Глоба — на этом месте вас скоро заметит начальник, оценит и продвинет

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Этим людям улыбнется удача.

Доходы Дев могут увеличиться на текущем месте работы в несколько раз, сказала астролог Тамара Глоба.

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Поэтому Девам, которые подумывают об уходе, стоит придержать коней. Сейчас не время, развитие вас ждет в знакомом коллективе, не спешите.

Ваше начальство совсем скоро оценит ваши умения и преданность, вас продвинут и помогут.

Вместе с тем будьте осторожны в личной жизни в июле. Вас будет манить нарушение правил и разрушение привычных отношений.

Источник: rsute.ru.

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