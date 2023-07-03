Сорвут джекпот в июле: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, обласканные фортуной

Астролог Тамара Глоба, известная максимальной точностью своих прогнозов, назвала счастливчиков дня. Трем знакам зодиака третьего июля, по словам Тамары Глобы, звезды сулят только самое хорошее.
Безусловно, именно они сорвут джекпот первых дней второго месяца лета. Итак, обласканными фортуной можно считать Тельцов, Козерогов и Рыб.
Тельцам звезды обещают помощь любимых и удачу в дороге. Во второй половине третьего июля планы могут поменяться.
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Настоящим везунчиком дня можно считать и Козерога. Рожденных под этим знаком ждут удачи в творчестве и помощь любящих людей. Постарайтесь избегать ссор и конфликтов.
Рыбам повезет во всем, что связано с учебой, поездками, деловыми и личными планами.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»