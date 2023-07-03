Сорвут джекпот в июле: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, обласканные фортуной

Настоящим везунчиком дня можно считать и Козерога. Рожденных под этим знаком ждут удачи в творчестве и помощь любящих людей. Постарайтесь избегать ссор и конфликтов.

Рыбам повезет во всем, что связано с учебой, поездками, деловыми и личными планами.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»