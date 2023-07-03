Назван единственный знак, который озолотится в июле: Глоба — планеты откроют дорогу к деньгам

Астролог Тамара Глоба поведала, что весь июль Раку Вселенная будет подкидывать самые различные способы для улучшения финансового положения.

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Представителям зодиакальной системы останется только выбрать лучший и максимально подходящий для них.

Несмотря на то, что денег у Раков будет много, астролог не советовала тратить их на лишние вещи и подарки для близких.