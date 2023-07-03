Колоссальные счастливчики лета: Володина не стала скрывать везунчиков — деньги и любовь

Астролог Василиса Володина заявила, что у Рыб летом 2023 года все сложится самым наилучшим образом. Их карьера может взлететь до небес, а заработки, соответственно, возрастут.

«Рыбам срочно нужно передохнуть, необходимо взять себя в руки, пока не начались проблемы со здоровьем», — заявила она.

Повезет Рыбам и в личной жизни. Правда, для этого им надо перестать нудить и постараться понять своего партнера. Пока же Рыбы любят только себя.

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