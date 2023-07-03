Финансовый успех, поддержка близких: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, настоящих счастливчиков начала июля

Львам удастся удачно провести деловые переговоры при поддержке руководства. Успех обещан в работе, при условии если важных дел и встреч не запланировано на вторую половину дня.

Дев ждет уважение, успех и покровительство вдали от дома. Важную роль сыграют друзья, рядом с ними будет особенно комфортно.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»