Финансовый успех, поддержка близких: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, настоящих счастливчиков начала июля

Астролог Тамара Глоба известна точностью своих прогнозов. Ее предсказания сбываются практически в девяноста процентах случаев.
На этот раз астролог Тамара Глоба сделала прогноз на наступивший понедельник, третье июля. Этот день сложится особенно удачным для представителей трех знаков зодиака — Овнов, Львов и Дев.
Овнам звезды сулят поддержку руководства и финансовый успех.
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Львам удастся удачно провести деловые переговоры при поддержке руководства. Успех обещан в работе, при условии если важных дел и встреч не запланировано на вторую половину дня.
Дев ждет уважение, успех и покровительство вдали от дома. Важную роль сыграют друзья, рядом с ними будет особенно комфортно.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»