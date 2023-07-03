Почему на самом деле в доме появляются тараканы: предупреждают о беде

Наши предки были уверены, что появление в доме тараканов - плохая примета. И не всегда это было связано с нечистоплотностью хозяев.

Если таракан упал на голову — жди беды. Астрологи считают, что несчастье будет подстерегать в самом неожиданном месте.

Если вы нечаянно раздавите таракана - это к разорению. Считалось, что в таком случае, человек упустит шанс заработать деньги.

Ну. а если вы заметили вредителя на подоконнике - это может означать скорую печаль. Таковы приметы.

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