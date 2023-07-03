Короли фортуны по дате рождения: Глоба назвала главного везунчика осени — денежные потоки

Астролог Тамара Глоба дала счастливый прогноз для Скорпионов на осень 2023 года. По ее словам, у этих людей есть все шансы изменить мир и свою жизнь в лучшую сторону. Удача будет на их стороне.

«Появятся влиятельные люди, которые помогут воплотить в жизнь мечту осенью. А поступающие денежные потоки ускорят этот процесс», — заявила она.

При этом Глоба предостерегла Скорпионов от чрезмерной эмоциональности. По ее мнению, нужно быть более спокойными, тогда и люди потянутся.

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