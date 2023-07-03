Почему Близнецы и Тельцы в июле должны отправиться в путешествие: Глоба — вы измените судьбу

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог предрекла им счастливое будущее.

Астролог Тамара Глоба настоятельно рекомендовала Тельцам и Близнецам в июле отправиться в путешествие. В дали от дома они изменят свою жизнь в лучшую сторону.

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У Тельцов в других странах и городах появится интерес к новым проектам, ориентированным на будущее. Там они найдут свою золотую жилу.

Близнецам путешествия тоже откроют новые перспективы. Они поймут, что жили не совсем правильно и смогут настроиться на лучшее, пойти путем благосостояния и процветания, в конце которого их ждет изобилие.

Источник: rsute.ru.

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