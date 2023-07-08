Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля для всех знаков зодиака

На этой неделе самой напряженной окажется сфера человеческих взаимоотношений. Причем это касается и любовных отношений, и деловых партнерств. И если в остальных сферах можно достичь заметных успехов, то в здесь большинству знаков Зодиака придется что-то доказывать, препятствовать вмешательству и в целом отношения оберегать.

Кому придется сложнее, а кому проще – расскажет Teleprogramma.pro.

Рак

Раки будут в ударе. Вы сможете горы если не свернуть, то основательно их подвинуть. А если мелкие неурядицы и будут возникать, обращать на них внимания не стоит.

Любовь

Неделя принесет немало приятных событий в любовной сфере. Исключительно благоприятное время для личной жизни.

Финансы

Все, что вы делаете сейчас, принесет богатые плоды уже в самом ближайшем будущем. А еще это хорошее время для финальной фазы проектов, обучения и самых разнообразных дел.

Здоровье

Вы полны сил и энтузиазма. И очень важно на волне этого энтузиазма не поддаваться соблазнам и не перебарщивать с различными «нехорошими излишествами».

Овен

Неделя неплохая, но весьма нервная. Вы почувствуете, что в вашей жизни происходят перемены, более того, вы сами можете семимильными прыжками нестись им навстречу. Сил у вас хоть отбавляй, и вы можете сделать даже больше, чем планировали изначально. Очень важно направлять эту энергию в мирное русло, чтобы не вляпаться в неприятности.

Телец

Тенденции прошлой недели продолжаются. Ситуация получается довольно странная. С одной стороны, отношения с людьми у вас никак не наладятся, возможно, что положение даже ухудшится. Но при этом у вас удивительно удачно складываются все другие дела, в которых вам не нужно взаимодействовать с людьми, и в итоге вы остаетесь в выигрыше.

Близнецы

Единственный, кто действительно может испортить Близнецам очень даже неплохую неделю – так это сами Близнецы. Капризы, неадекватные реакции, желание ввязаться в какие-то сомнительные затеи… Узнаете свою темную сторону? Ее обязательно нужно удержать в узде, и тогда неделя принесет вам массу приятных впечатлений.

Лев

Львов ждут изменения, и насколько они хороши или нехороши, пока непонятно. Самый лучший вариант – если вы просто завершаете какое-то дело и начинаете новое. Если же ситуация идет по менее удачному сценарию, главное – не рубить сплеча и дать себе время подумать.

Дева

Девы обычно довольно разумны и сдержаны. Но на этой неделе вас так и будут привлекать всевозможные «скандалы, интриги, расследования» и тайные дела. А вам от них совершенно точно надо держаться подальше. Из плюсов недели – вас будет готов поддержать кто-то из окружения, даже если вы этого и не ждали.

Весы

Помните поговорку «что имеем – не храним, потерявши – плачем»? Очень велика вероятность, что все пойдет именно так. Поэтому цените то, что имеете, не воспринимайте это как должное и используйте свой потенциал. Сейчас практически все зависит от вашего поведения и внутреннего состояния, так что не теряйте правильный, хороший настрой.

Скорпион

Если вас что-то не устраивает в отношениях или не устраивают сами отношения – не поддавайтесь соблазну. Не мстите и не скандальте. Если вы готовы, завершите отношения мирно и спокойно. Тем более вам есть чем заняться в другой сфере вашей жизни – работа, карьера и финансы требуют вашего самого пристального внимания и участия.

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Стрелец

Главная опасность недели – это очень настырные и недружелюбно настроенные третьи лица, которые не просто суют свой нос в ваши дела. Они до отвращения активны и постараются вбить клин между вами и вашими партнерами, любовными или деловыми. Ваша задача – пресечь эти попытки на корню. Вам эти проблемы не нужны.

Козерог

Благоприятные перемены, начавшиеся на прошлой неделе, продолжаются. Давняя проблема наконец разрешится, и это позволит вам проявить себя и встать на путь успеха. В первую очередь это коснется, конечно, финансов и работы. А вот с личными отношениями все в разы сложнее, а посему нужно проявить осторожность и быть максимально дипломатичными.

Водолей

В финансовой сфере ситуация заметно улучшится. Вы приложили много усилий и времени, чтобы разобрать целый ворох проблем, и вот наконец это начинает приносить свои плоды. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте идти к своей цели. В отношениях с людьми не все гладко, но самые близкие останутся с вами, даже не сомневайтесь.

Рыбы

В ваши отношения пытается влезть кто-то посторонний. Доходчиво объясните этим посторонним, что третий лишний. Пусть ищут себе другую цель. В работе все не так напряженно, вы можете многого добиться, особенно если у вас есть возможность действовать самостоятельно, не опираясь на кого-то еще.