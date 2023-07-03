Глоба назвала знак, которого ждут 2 года перемен: новые члены семьи, новая работа — изменения начнутся в июле

Для Овнов в июле настанет время больших перемен, рассказала астролог Тамара Глоба. Глобальные изменения будут происходить у представителей зодиакальной системы практически во всех сферах жизни.

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Преобразования начнутся уже в начале месяца и будут продолжаться 2 года. Возможно появление новых членов семьи, участие в телешоу или смена места работы.