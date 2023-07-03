Деньги, любовь и крупные покупки предрекла Глоба одному знаку: Вселенная вам будет помогать и направлять

Весы должны прислушаться к голосу своей интуиции, сказала астролог Тамара Глоба.
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Представители зодиакальной системы будут чувствовать поддержку Вселенной, которая их направит к счастью и благосостоянию. Главное — услышать ее голос, не потерять его в шуме цивилизации и заботах.
Если разглядеть правильное направление судьбы, то у Весов велик шанс наладить личную жизнь и сделать хорошие инвестиции, которые существенно улучшат финансовую сферу. Также астролог предрекла Весам крупные приятные покупки.
Источник: rsute.ru