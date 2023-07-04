Самые большие интриганы среди знаков зодиака – «взбодрят» любой коллектив

Портреты интриганов хорошо описаны в романах Александра Дюма о французском королевском дворе: «Три мушкетера», «Королева Марго», «Две Дианы», «Графиня де Монсоро» и т.д. Хотя и в российской истории всегда было немало мастеров интриг, о чем можно прочесть в наших исторических романах, тех же Алексея Толстого и Валентина Пикуля.

Любители интриг встречаются и в современности на каждом шагу. Они могут что-то придумать против вас, даже если были знакомы с вами много лет. Энергичность этих личностей способствует тому, что они способны заварить такую кашу, которую придется расхлебывать еще долгое время.

Среди каких знаков зодиака встречается больше всего интриганов? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Близнецы

Близнецы обожают многообразие. Они находятся в постоянном поиске новых эмоций и приключений. Интриги разжигают их любопытство и увлекают загадками.

Неустойчивая и агрессивная энергия Близнецов в сочетании с их жаждой новых знаний делает их идеальными создания интриг с дальнейшим непосредственным участием в заверенной каше.

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Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком, обладают незаурядным умом и аналитическим мышлением. Они желают раскрывать секреты, мечтают разобраться в мельчайших деталях происходящего вокруг.

Интриги и загадки привлекают их, поскольку они любят разгадывать сложные головоломки и раскрывать сложные мотивы людей.