Самые легкомысленные знаки зодиака – не любят рутину, живут яркими впечатлениями

Помните, как Стрекоза из басни Крылова «лето красное пропела», не сделала запасов на зиму, а трудоголик Муравей не стал помогать ей? Как говорится, сказка – ложь, да в ней намек.

Ведь сколько людей, как и эта Стрекоза, несерьезно относятся к жизни, оторваны от реальности и не желают думать о завтрашнем дне. О самых легкомысленных знаках зодиака Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Близнецы

В них всегда кипит энергия и интерес к окружающему миру. Они обладают живым умом и острым интеллектом, но им часто не хватает терпения и внимательности.

Близнецы любят разнообразие и новые приключения, поэтому они часто упускают что-то важное, переключаясь с одного занятия на другое без необходимости.

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Стрелец

Представители этого знака считаются воплощением оптимизма и позитивного настроения.

Они стремятся к свободе и приключениям, всегда ищут новые горизонты. Стрельцы могут быть несколько наивными и склонными к экспериментам. Они не любят рутину и быстро скучают без новых впечатлений.