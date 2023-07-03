Володина дала четкий наказ на неделю с 3 по 9 июля — для чего идеально подходят эти дни

Первая неделя с 3 по 9 июля позволит выдохнут, две предыдущие недели были максимально напряженными.

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Василиса Володина рассказала, для чего подходит этот период.

«Солнце в гармонии с Юпитером, дарят бодрость духа и уверенность в собственных силах всю рабочую неделю. Хочется делать подарки, осыпать близких поцелуями и поддерживать верой в добро, которое все равно победит», - добавила астролог.

Четверг и пятница, 6 и 7 июля соответственно, хороши для интеллектуального труда, знакомств, установления доверительных отношений. Слова легко и быстро преобразуются в мысли. Приходят идеи, нетривиальные и в то же время не оторванные от земли, практичные.

Также в эти дни проще найти общий язык с детьми, собрать в одной гостиной разные поколения и получить веселый, теплый капустник.