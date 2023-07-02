Прибыль, деньги, бонусы - кошельки трещат! Володина описала, что несет неделя с 3 по 9 июля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 3 по 9 июля, назвав главные события этого периода.

Неделя начинается полнолунием, в понедельник, 9 июля. Земное, гармонично увенчанное Юпитером, оно обещает осязаемый результат.

Те, кто в июне упорно делал дело, несмотря на эмоциональные качели, получит даже больше, чем рассчитывал. Прибыль, бонус, возможность «починить» свое тело, здоровье или заработать на уже сделанном проекте, расширив свое присутствие в мире.

"Но, повторюсь, это не случайность и не подарок, но семя удачи в подготовленную почву", - добавила астролог.

До пятницы, 7 июля, Венера с Ураном бодрят чувства, особенно женские. В душах звенят молодость и жажда свободы.

В парах, где партнеры — творческие друзья-соратники, эти дни пышут страстью, заряжая на совместные авантюры, будь то бизнес-проект или сплав на байдарках.