Глоба указала на тех, кто развернет жизнь на 180° — перерождение до середины 2024-го

Тамара Глоба поделилась актуальным прогнозом на год Водяного Кролика, указав тех, чья жизнь перевернется и уже никогда не будет прежней.

Для них наступает новая эра, впереди их ждет перерождение. Они откроют для себя новый мир, полный загадок. Сегодня этот знак выстраивать для себя фундамент будущего - кирпичик за кирпичиком.

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Весы будут уделять внимание службе — коллектив окажет ему поддержку. Именно на работе этот знак зодиака будет чувствовать себя спокойно. Особое внимание им стоит уделить финансам. Середина года принесет Весам перемены, которые будут иметь отношение к прошлому.

«Заходящий кармический узел будет в Весах, поэтому все хорошее, что вы сделали, продлится полтора года. Будет компенсация: люди, которым вы сделали что-то полезное, придут, чтобы поддержать», — добавила астролог.

При этом вернется не только хорошее. Все зависит от того, какой кармический узел ждет этот знак зодиака.

По материалам РИА Новости