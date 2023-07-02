Володина озвучила знак, который поставит цель и добьется всего, чего хотел: наверху помогут

Астролог предупредила, что Овнам не стоит расходовать энергию зря, нужно направить ее в правильное и полезное русло. Тогда мечта точно станет явью и уже совсем скоро.

Также Володина не советовала представителям знака доверять малознакомым людям, велика вероятность обмана и потери средств из-за этого.

Источник: rsute.ru.