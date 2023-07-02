Володина озвучила знак, который поставит цель и добьется всего, чего хотел: наверху помогут

Если Овны четко поймут, чего они хотят от жизни и проговорят это для самих себя, у них быстро выстроится стратегия достижения желаемого. А Вселенная им поможет, сказала астролог Василиса Володина.
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Астролог предупредила, что Овнам не стоит расходовать энергию зря, нужно направить ее в правильное и полезное русло. Тогда мечта точно станет явью и уже совсем скоро.
Также Володина не советовала представителям знака доверять малознакомым людям, велика вероятность обмана и потери средств из-за этого.
Источник: rsute.ru.